NAELAD ALLA! Ratturid lund ja külma ei karda: see on nagu taliujumine – kui oled harjunud suvel meres käima, siis käid ilmast hoolimata edasi

Kes rattasõitu armastab, sel pole vahet, kas on talv või suvi. „Sellega on nagu taliujumisega – kui oled harjunud suvel meres käima, siis käid aina edasi, mis sellest, et ilmad lähevad aina külmemaks,” arvab Eha Kruus, kel on talvesõidu staaži 22 aastat. Peljata ei tasu ka külma, sest pigem on rattaga sõites palav. Rattale tuleks aga kindlasti alla panna talverehvid.

Anname nõu, mis peaks talvel sõites seljas olema ja milliseid rehve eelistada.