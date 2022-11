VEEBIPOODIDE PEEN SAHKERDAMINE: kuidas saab ühe kaupluse soodushind olla sama, mis teiste tavahind?

„Olen viimastel nädalatel vaadanud erinevatest internetipoodidest arvuti monitore ja peab tõdema, et vaatepilt on üsna segane. Võiks arvata, et hinnad on poodides ikka enam-vähem sarnased, sest ostetakse samade maaletoojate ladudest, kuid kus sa sellega!” ütleb põhjaliku turu-uuringu teinud Kristjan. Ta avastas, et sama monitori hinna erinevus võib e-poodides olla 100 eurot ja rohkemgi. Näiteks, kui ühes poes maksab monitor soodushinnaga 339 eurot ja tavahinnaks on märgitud 399, siis teises poes on täishind 499 eurot.