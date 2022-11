Eestlaste investeerimisvalmidus on langenud

Investeerimisega tegelejatest on enim neid, kes kavatsevad lähikuudel raha paigutada samas mahus kui seni (20%). Senisest rohkem plaanib investeerida 8% ning vähem 11%. Võrreldes varakevadel tehtud SEB uuringuga on vähem neid, kes kavatsevad investeerida sama palju (23%) või rohkem (14%), samas on vaikselt kasvanud nende osakaal, kes plaanivad investeerimismahtusid vähendada (8%).