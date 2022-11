Kuidas leida head raamatupidajat?

Kõik Õhtulehega rääkinud eksperdid kinnitasid, et raamatupidamises on kõige olulisem täpsus ja tähtaegadest kinni pidamine. Kõnekas on statistika, et tänavu esitas majandusaasta aruande õigeaegselt 52% 272 005 juriidilisest isikust, kel on kohustus see esitada, ehk 48% jättis õigeks ajaks esitamata. Lõpuks vastutavad aruande esitamise eest ettevõtte juht ja omanik, kuid kindlasti panustab protsessi toimimisse ka pädev raamatupidaja. Paljude ettevõtete majandusaasta tiksub kalendriaasta rütmis ja aasta lõpp on hea võimalus uueks aastaks uus ja pädevam raamatupidaja leida.