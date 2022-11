MAROKO MAAGIA: liivadüünid võtavad hinge kinni! Ent miks peab duši all kandma aluspükse?

Kõrbes kummuvad liivadüünid olid just need, mille nägemiseks ma Marokosse läksin – ja nende kütkes on mu meeled siiamaani. Ent sattusin ka ookeani äärde kalaturule, kus jagasin pidurooga kasside ja kajakatega. Kuumalt sõbralikus riigis ei pahandanud keegi ullikese turistiga, kui läksin avalikus hamam’is – muidugi ainult naistele mõeldud osas! – duši alla ilma aluspüksteta. Kehvasti läks vaid sellega, kui üritasin ennast nihverdada mošeesse palvusele.