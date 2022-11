VALGUS-LÕHNAD-VÄRVID: sa isegi ei usu, millega poed sind ostulõksu meelitavad!

Isegi kui kõik ostud on eelnevalt planeeritud langetatakse suurem osa ostuotsuseid siiski poes, ütles Tallinna tehnikaülikooli turunduse dotsenti Oliver Parts Õhtulehe podcastis „Börsisupp.“ Kauplusesse sisenemise hetkest on kõik tarbija meeled mõjutatud nii, et ta kindlasti sealt midagi ostaks.