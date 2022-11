OOTAMATU PAUK! „Ülemuselt ei tulnud ühtegi märki, et mind hakatakse koondama.“

Mõnikord võib tunduda, et koondamisuudis tuleb justkui selgest taevast. Päris nii see siiski pole. Enamasti on selle põhjuseks ettevõttes toimuvad ümberkorraldused või raske majanduslik olukord. See tekitab töötajas tavaliselt mingi sisetunde, et töökoht ei pruugi säilida. Halba eelaimdust kinnitavad järgmised märgid.