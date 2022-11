Kriis jõuab Eesti finantsturule: võlafirma PlusPlus on kokku kukkumas

Pihta saanute seas on mitmed kohalikud multimiljonärid, aga ka Soome „rikkad ja tuntud“, kellest tuntuim on kunagine valitsusjuht Esko Aho. PlusPlusi suuromanik (tegelik kasusaaja), firmat aastaid kamandanud Mirje Trumsi lahkus juhatusest neli kuud tagasi.

PlusPlus teatas, et ei suuda oma võlakirju soetanud investoritele intresse tasuda.

Seejärel said aga investorid end maksejõuliseks pidavalt firmalt pakkumise, et võtke raha asemel uusi võlakirju või saate tagasi 70 protsenti rahast, aga me ei pruugi seda maksta välja enne tuleva aasta sügist.