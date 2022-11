SOOMES TOIDUKORV ODAVAM? Söögikaupade hinnaralli võrdlus põhjanaabritega teeb meele nukraks

Kui Eestis nägi juba eelmisel aastal kiiret toiduhindade tõusu, siis nüüd on see jõudnud ka Soome. Kõrgema elatustasemega põhjanaabrite toidukorv on osaliselt olnud peaaegu samas hinnas kui eestlastel. Hoolimata 15 protsenti kallinenud hindadest saab sealt aga endiselt nii mõnegi toote soodsamalt. Vaata, milliseid!