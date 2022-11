Pea pooltel pankrotistunud hoiu-laenuühistu võlausaldajatel on nõudeavaldused esitamata

Pankrotihaldur Martin Krupp toob välja, et 10. novembri seisuga on nõudeavaldused esitanud ainult umbes pooled võlausaldajatest. „Puudu on veel ligikaudu 400 võlausaldaja avaldused kogusummas umbes 5,4 miljonit eurot. Äärmiselt oluline on aga nõudeavaldused esitada õigel ajal, mistõttu kutsun üles allesjäänud napi aja jooksul seda kindlasti tegema,“ sõnab Krupp.