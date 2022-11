MUST REEDE – parimate diilide päev või arutu ostuhulluse püha?

Kuigi see on Euroopa Liidus keelatud, tõstavad paljud kaupmehed enne musta reedet hindu, et näidata suuremat allahindlust, ja mõnel juhul müüvad tooteid tavapärasest kallima hinnaga. Igal juhul tuleb olla tähelepanelik, et häid pakkumisi mitte maha magada või vastu pükse saada.