PÄIKEST KOGU RAHA EEST: esmakordselt algavad Eestist otselennud Egiptusesse

„Egiptuse ilm ei erine kuigi palju Türgi ilmast, mis on Baltikumi turgude jaoks number üks. Egiptuses on palav, kuid kuiv, seega on mõnus ka suvekuudel ja mis oluline – Egiptus pakub hea hinna eest suurepärast teeninduskvaliteeti,“ räägib Join UP! Balticu tegevjuht Sabina Saikovskaja.