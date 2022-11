SOOVID TEENIDA LISATULU? Kumb sobib sulle paremini – müüa asju veebis või kirbuturul?

Veebikeskkonnas müümine

+ Saad müüa vaat et kõike! Interneti müügikeskkondades võid müüa peaaegu kõike, mis sinu ja pere jaoks on oma töö ära teinud, aga on heas seisukorras ja võib kellelegi teisele vajalik olla – alates ehetest, lasteriietest ja raamatutest kuni sõiduvahenditeni välja.

+ Ostjaskond ei sõltu asukohast. Riigisisesed veebikeskkonnad ja müügiportaalid on postiteenuse kaudu kättesaadavad kõigile, kel internet. Nii võid jõuda küll rohkemate võimalike ostjateni, kuid arvesta, et suures müügikeskkonnas on oht suure infovoo sisse ära kaduda.

+ Osta ja müü olenemata kellaajast. Töö- ja pereelu kõrvalt saad planeerida asjade sättimist ning müüki endale mugavamale ajale – nädalavahetustele või argitoimetuste vahele.

+/- Vastutus on sinul. Müüjaid on teisigi ja kuna müügi eest vastutad eelkõige sina, vajab see vahel osavat müügitehnikat, korralikke pildistamistingimusi ja head õnnegi.

+/- Ei pea kodust lahkuma muuks kui asjade postitamiseks või üle andmiseks. Viimane nõuab aga pisut suhtlemist, organiseerimist ning mugavus sõltub ka pakiautomaatide kaugusest kodust.

- Vajad pakkematerjali. Et müük toimub enamasti postiteenuse kaudu, pead varuma pakendeid, teipi jm, et esemed turvaliselt uue omanikuni toimetada. Ka ajakulule tasub mõelda. Mitmendal ringil kasutusele võetud kile-, paber-, kinkekotid ja toodete karbid sobivad selleks hästi, aga suurem kogus võib kodus omajagu ruumi võtta.

- Puhta ja ruumikama kodu saavutamine võtab aega. Asjad, mis ootavad uut omanikku, vajavad ruumi hoiustamiseks. Suuremate, spetsiifiliste, hooajaväliste vms esemete müügiaeg võib olla üpris pikk või võivad asjad jääda üldse müümata.