ÕNN TÖÖELUS: oleme küll töökad, kuid ikkagi tõsised ja sageli kurvad. Miks?

Meie, eestlased, oleme väga tööusku rahvas. Võime uhked olla, et see on toonud meid tänasesse. Inimarengu aruande andmetel oleme aasta-aastalt üha edukam riik nii hariduse, tervise kui ka majandusnäitajate poolest. Ometi kui vaadata riikide õnneindeksit, siis pilt enam nii kaunis ei paista.