PSÜHHOLOOG SELGITAB: mida teha, kui ebakindlus häirib tööl käimist ja tekitab ärevust?

Kõik inimesed on kogenud teatud eluperioodil ja olukordades ebakindlust - see on mõistetav, kuid ebakindluse põhjused on väga erinevad. Kui ebakindlus tekitab ärevust ja segab elu ning tööd, oleks hea lahti mõtestada, kas need tunded on ainult praeguses töökeskkonnas või saadab pidev ebakindlus ka teistes eluvaldkondades.