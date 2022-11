KUIDAS SORTIDA PAKENDEID: kuhu panna sinepituub või piima kilepakend?

Toidupakendite sorteerimine on toidu raiskamise kõrval üks teravamaid teemasid. Selleks, et ümbertöötlemist vääriv pakend ei satuks olmeprügisse ongi oluline selle õige sortimine. Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) toidu säilivuse, pakendite ja jätkusuutlikkuse suunajuht Kärt Leppik on pöördumises pressile ära kaardistanud põhivead, mida kodudes pakendite liigiti kogumisel pahaaimamatult tehakse.