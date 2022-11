Maksuvaba tulu pensionieas tõuseb 704 euroni

2023. aastal on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot ja see väheneb inimese sissetuleku kasvades. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on aga kindel summa, milleks on 704 eurot, ja see ei sõltu inimese sissetuleku suurusest. Vanaduspensioni maksuvaba tulu arvestab Sotsiaalkindlustusamet. Kui inimene käib tööl või teenib muudmoodi tulu, millelt on õigus maksuvabastusele, tuleb selle arvestamiseks tööandjale avaldus teha.