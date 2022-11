KAHAFLATSIOON: kogused vähenevad, kuid hind jääb samaks

Kas pole tüütu, kui 250grammine kohupiimapakk kahaneb 200 grammini, kuid koogiretsept on välja timmitud nii, et ideaalseks teeb selle 250 grammi kohupiima? Mõnikord ei märkagi, et pakis on vähem toodet, sest kujundus, hind ja kõik muu on sama – asendunud on vaid üks number.