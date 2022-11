RIIA ON ROHKEM KUI VANALINN! Kohalik giid annab 4 soovitust, kuhu Läti pealinnas kindlasti minna

Ošenieks on vahetusüliõpilasena õppinud ka Tartus ja oskab seetõttu nii eesti keeles lugeda kui ka mõnevõrra rääkida. Rammsteini kontserdil käies võttis ta Tallinna tuuri ja mõistis, et erinevalt Free Riga tuuridest, on Tallinna ekskursioonid mõnevõrra ametlikumad. Võrdlemisi klassikalised kindla programmiga tuurid.

Free Riga tuuridel on pisut enam spontaansust, ekskursioone teevad giidid, kes teavad lugusid ja legende, mida Lonely Planetis pole kirjeldatud. Ka on need tuurid osalejatele tasuta. „Väga paljud inimesed tulevad Riia vanalinna või meie keskturule, aga tegelikult pakub see linn palju enamat,“ rõhutas Ošenieks.

Milliseid kohti soovitab noormees aga noortele Eesti peredele Riias?