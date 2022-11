OLED IKKA VAENE? Rahakoolitajad paljastavad põhjuse, miks soovitud rikkus jääb saamata

„Maailm on täis inimesi, kes teevad rasket tööd, on sealjuures väga intelligentsed ja haritud, kuid majanduslikult on nad saavutanud väga vähe. Seda isegi ametites, mida peetakse prestiižikaks ja tasuvaks,“ ütleb raha- ja karjäärikoolitaja Liina Vettik. Alguse saab see tema sõnul sellest, kuidas me rahaga ümber käime ja sellesse suhtume.