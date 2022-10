„BÖRSISUPP“| Müügilõks! Millega meelitavad kauplejad meid ostma?

Selleks, et me poest kindlasti ostudega väljuksime, ei jäta kaupmehed midagi juhuse hooleks. Kasutusele võetakse kogu arsenal oskuslikest turundusnippidest kuni hea kohvilõhnani poeruumides. Mõnikord kasutavad poed ka inetuid ostulõkse, mille vältimiseks on vaja suuremat teadlikkust.