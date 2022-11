Lugeja küsib: miks on minu kümmekond aastat tagasi peatatud kolmas sammas miinuses?

SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin ütleb, et küsimusest ei ole näha, millise kolmanda samba pensionilahendusega on tegu, kas vabatahtliku pensionifondiga või täiendava kogumispensioni elukindlustuslepinguga. „Viimasel juhul käib elukindlustuslepingute tasude võtmine lepingu kogumisreservi arvelt ning see on üles ehitatud selliselt, et lepingud jõuavad plussi alles oma tähtaja lõpupoole.“