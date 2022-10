Platvormihaldurid peavad hakkama maksuametile aru andma

Praegu toimub andmevahetus platvormidega vabatahtlikkuse alusel. MTA on sõlminud osa platvormidega kokkulepped ja need edastavad vabatahtlikult MTA-le teavet müüjate kohta, kes on selleks nõusoleku andnud. MTA hinnangul moodustab selliselt deklareeritud tulu aga väikese osa tegelikult teenitud tulust, sest vabatahtlikult esitavad andmeid vähesed platvormid.