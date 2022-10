PIKK NÄDALAVAHETUS BARCELONAS: paellast ja sangriast kuni flamenko ja mõõkkala soolotantsuni Vahemere lainetes

Kuigi väga vähestes linnades on säärane luksus nagu Tallinnas – lennujaam on kesklinnast kiviviske kaugusel –, ei ole Barcelonasse pikk maa ka sealsest El Prati lennujaamast. Linna uhkeima kiriku, Sagrada Famíliani on sealt ligi 17 kilomeetrit. Kuid Kataloonia pealinna pääseda pole Eesti sõbrannade paaril sugugi lihtne, sest ühistransporti ilma maskita siseneda ei tohi. Hispaanias oli terve pandeemiaaja kord ka meie omast karmim – mask pidi ees olema isegi rannas. Aga selle peale me kotti kokku pakkides muidugi ei tulnud.