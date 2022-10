NAINE POLEGI ABIKAASA AINUS PÄRIJA?! Miks on liiga hilja teha testamenti alles surivoodil?

Pärimismenetlused ja selleteemaline nõustamine moodustavad olulise osa notaribüroo tööst. Priidu Pärna ja Lee Mõttuse notaribüroos töötav notari asendaja Karl-Eerik Jäetma tõdeb, et ta näeb klientide puhul sageli, kuidas pärimisasjad pole õigel ajal läbi räägitud. „Inimestele on jäänud mulje, et see on surmaeelne toiming. Tegelikult peaks sellele mõtlema juba siis, kui on tekkinud vara ja on lähedased. Testamendi tegemisele tuleb mõelda siis, kui ei olda rahul sellega, kuidas seaduse järgi vara jaguneks. Vahet ei ole, kas oled siis 20, 30 või 80 aastat vana,” sõnab notari asendaja.