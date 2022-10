KOOLIVAHEAJAL REISIMA: mida teha, et puhkus ei lõpeks juba Tallinna lennujaamas

Koroonaajal, mil reisimist oli vähem ja segadust ning reegleid rohkem, tehti kodutöö korralikult ära ja valmistuti reisideks põhjalikumalt ette. Piirangute kadumisega on reisijate valvsus vähenenud ja sestap on juhtunud, et reis on lõppenud juba Tallinna lennujaamas. “Viimasel ajal on kasvanud reisijate hulk, kes märkavad alles lennujaamas, et reisidokument enam ei kehti või pole end kurssi viidud sihtriigis kehtivate nõuetega,“ soovitab Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe jätkuvalt enne reisi veidi kodutööd teha, et puhkus oleks pingevaba. Ka olevat mõnel reisijal meelest läinud, kuidas tuleb pakkida vedelikke.