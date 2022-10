„LOLLIDELT TULEBKI RAHA ÄRA VÕTTA?!“ Prisma kollased allahindlussildid võivad arvet hoopis suurendada

Oma sotsiaalmeediapostituses küsis Prisma külastaja: „Kas teie teadsite, et kui te ostate neid asju, millel on kollane 30% allahindluse kleeps, siis te peate selle kleepsu triipkoodi iseteeninduskassas skannides teise triipkoodi sõrmega kinni katma, muidu skannib kassa mõlemad triipkoodid ja allahindluse asemel te maksate kaks hinda: nii täishinna kui ka 30% odavama. Mina ei teadnud ja ma ei tea ka seda, kui palju kordi ma olen niimoodi tähelepanematusest juba kaks hinda maksnud ja endamisi mõelnud, et küll Prisma on ikka kalliks läinud.”