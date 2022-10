„OOTAME RIIGILT VALMISOLEKUT!" Toidujulgeolek on nagu kauaoodatud roog, mis ei taha riigil valmis saada

Toidujulgeolek pole enam mingi sõnakõlks. Selle olulisust on näidanud nii koroonakriisi ajal kiirelt tühjenenud poeriiulid kui praegu kõrge energiahinna all ägavad toiduettevõtted. Oma sõnavõtus riigikogu ees ütles maaeluminister Urmas Kruuse eelmisel kevadel, et menetluses on kriisideks valmisoleku seaduseelnõu, mille raames saavad ka toidutööstuse ettevõtted elutähtsate teenuste osutajaks.