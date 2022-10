KELLEL VEEL OTSUS TEGEMATA: levinumad küsimused-vastused universaalteenuse kohta

Riiklikult reguleeritud hinnaga elektripakkumine on turul olnud väga lühikest aega ning seega on arusaadav, et teenus tarbijate seas küsimusi tekitab. Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar vastab pöördumises pressile sagedastele küsimustele, millega kliendid täna klienditeenindajate poole pöörduvad.