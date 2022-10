„KRIISID ON ALATI INVESTORI SÕBRAD!" Finantsnõustaja õpetab, kuidas ka rasketel aegadel raha paigutada, et vältida vanaduses viletsust

„Alati on nii, et kui turud on tõusutrendis, siis levivad ka jutud, kui kerge on seal teenida – paned raha sisse ja kasum muudkui tuleb. Ükski tõus ei saa kesta igavesti,“ ütles investor ja finantsnõustaja Jekaterina Tint Õhtulehe majandusteemalises podcastis „Börissupp.“