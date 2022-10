OSTA VÕI MITTE: kas nüüd on oma kodu soetamisega lootusetult hiljaks jäädud?

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma saab ostukahtlusest aru, sest kinnisvara soetamine on üks elu jooksul tehtavaid suuremaid finantsotsuseid. Kodu ostmisesse ei tasu suhtuda kergekäeliselt. „Samaaegselt on tõsi, et kinnisvara on olnud läbi aegade üks paremaid ning stabiilsemaid investeeringuid, olenemata ostuhinnast või -ajast. Nagu oma võimete ülehindamine, võib ka liigne ettevaatlikkus ning otsustamatus lõpuks viia valikuvõimaluste vähenemiseni,” sõnas ta pöördumises pressile.