Kefalonia: karmid mägiteed, kuldsed liivad ja kodused tavernid

Tõsi, ka Kefalonia (eesti keeles oleks õiged ka nimekirjutused Kefalloniá ja Kefallinia) on saanud kaante vahele. Meil on ilmunud Louis de Bernièresi romaan „Kapten Corelli mandoliin”, mille tegevus toimub teise maailmasõja ja selle järgsetel aastatel Kefalonia saarel ning raamatu ainetel on vändatud ka samanimeline film Nicolas Cage´iga peaosas. Ja Korfust on Kefalonia peaaegu paarisaja ruutkilomeetri võrra suurem. (Kuigi näiteks Hiiumaast samavõrra väiksem.)