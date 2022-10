Väärisveinidesse saab investeerida euro kaupa

WineFortune tõi turule fondi, mis investeerib väärisveinidesse, osaku algväärtus on euro ning osakute pakkumine kestab 3. oktoobrist kuni 24. oktoobrini. Tegemist on usaldusfondiga, mille maksimaalne tõstetav kapital käesoleval aastal on 2,5 miljonit eurot.