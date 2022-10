Õpetajad õpivad rahatarkust

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on viimaste aegade pidev kriisiolukord eriti hästi välja toonud elementaarse finantskirjaoskuse olulisuse. „Oskus oma rahaasju korraldada algab rohujuuretasandilt. Mul on hea meel, et meie õpetajad on õpihimulised ja soovivad ennast arendada,“ rääkis minister.