Kas universaalteenus tasub ära? Vaadake oma elektrilepingut ja võrrelge hindu! 

Kui Eesti sai 2004. aastal Euroopa Liidu liikmeks, oli üks ühinemise tingimusi, et peame saama avatud elektrituru ehk elektribörsi osaks. Alates 2013. aastast tegutsebki Eesti Nord Pooli avatud elektriturul. See tähendab, et elektri tootmine ja müük ei toimu riigi suuniste, vaid selle järgi, kuidas tegelikult vajadust on.