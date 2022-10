PIDEV MURE RAHA PÄRAST? 5 lahendust, kuidas rahamõtetest lahti saada

1. Mure: Peas keerlevad rahamõtted

Raha võib tekitada stressi mitmel põhjusel – olgu selleks suur laenukoorem, palgapäevast palgapäevani elamine, teadmatus tuleviku ees, energiahindade tõus, rahast sõltuvad unistused vms. Et luua selgust ja vähendada murekoormat, sõnasta selgelt mure tekitaja(d).



Lahendus: Pane mured ja lahendused kirja!

Vahel annab selgust peas vasardavate mõtete, murede ja küsimuste paberile kirja panek. Nii saad need enda peast välja. Nähes kirjutatut must valgel, saad otsustada, kas probleemid on muretsemist väärt. Järgmine samm on lisada mure kõrvale mõtteid, kuidas keerdkohti lahendada. Murekohtade tõdemine ja plaani paika panek on esimesed olulised sammud, et rahamuredele vastus leida.