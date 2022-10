SPETSIALIST ANNAB NÕU: töö kodus või kontoris? Kui saab valida, siis kumba peaks eelistama?

Viimaste aastate jooksul hoogustunud trend töötada kaugtöö vormis on pannud sellega kohanema nii töötajad kui ka tööandjad. Kui amet võimaldab nii kontori- kui ka kaugtööd ja sul on võimalus valida, on nii mõndagi, millele peaksid oma tööviisi luues mõtlema.

Täname Taimi Elenurme, töö- ja tervisepsühholoogi ning coach-superviisorit