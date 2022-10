„BÖRSISUPP“ | Juhtimistreener Merle Viirmaa: „Iga inimene on endale kõige parem nõuandja.“

Saate teises pooles räägime naisjuhtidest, mis on Merle jaoks olnud viimased kümme aastal südamelähedane teema. Naisi peab ta väga empaatilisteks ja kaasavateks juhtideks. Merle tõdeb: „Mitte keegi meist ei taha saada edutatud, sest ta on naine. See peaks käima ikkagi võrdsetel tingimustel.“ Samas vajaks see teema rohkem tähelepanu ja teadvustamist.