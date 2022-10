STAARMAAKLERITE LÕPP | Korterid enam päevaga kaubaks ei lähe – nüüd tuleb müügiga kõvasti vaeva näha

Kinnisvaramaakler Jürgen Hintsov nendib, et korterite müügiperiood on juba selgelt pikenenud: „Mul tuli hindamisaktil Kalamaja korteri eeldatav müügiperiood kuus kuud.“ Pool aastat tagasi kirjutati analoogsete korterite hindamisaktidele müügiperioodiks kaks-kolm kuud. „Aga sel hetkel läksid need kasvõi päevaga,“ ütleb ta.