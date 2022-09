Jaapan avab end taas massiturismile

Jaapani digiasjade minister Taro Kono teatas Twitteris, et senised ranged piirangud välisturistidele kaovad 11. oktoobrist. „Viisavabadus on tagasi, päevapiirangud puuduvad ja üksikkülastajad on teretulnud,“ vahendab CNN.com. Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles eelmisel nädalal New Yorgis, kus ta viibis seoses ÜRO peaassamblee kohtumisega, et 11. oktoobril algab Jaapanis ka siseturismi allahindluste kampaania. „Loodame, et paljud kodanikud kasutavad seda pakkumist pandeemia ajal tohutuid hoope saanud hotelli-, reisi- ja meelelahutussektori toetamiseks.“