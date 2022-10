VEEL ÜKS PÕHJUS REISIDA: võimalus saata võhivõõrastele inimestele postkaarte

Kui paljud inimesed rändavad, et avastada erinevaid kultuure, proovida võõramaiseid toite, uurida arhitektuuri jne, siis minu eesmärk on külastada kohalikke postkontoreid ja saata reisidelt postkaarte. Mulle meeldib saata ja saada füüsilisi kaarte ning sestap on postkontorid mulle alati meeldinud. Olen saatnud postkaarte paljudest riikidest, sealhulgas Süüriast, Iraagist, Põhja-Koreast ja ka neist riikidest, mida enam ei eksisteeri, nagu näiteks NSVL, Saksa DV ja Tšehhoslovakkia. Kindlasti on üks haruldasemaid kohti, kust kirja saata või saada, ka Antarktika.