Igal elektrisäästu nipil pole mõtet: loodetud kokkuhoiu asemel võid rikkuda kodutehnika

Energiatehnoloogia professor Alar Konisti sõnul peaks iga seadme juures teadma, mis on tema kasutusotstarve ning ega pidev sisse ja väljalülitamine selle eluiga ei lühenda või eelseadistatud programme ei tühista. „Kurssi tuleks end viia sellega, et millise energiamärgisega seadmed kodus on ning kui palju nad tarbivad töö ja puhkeolekus. Tihtilugu võib pidev võrku ja võrgust lahti lülitus seadmete eluiga lühendada ning remont või uue ost läheb kallimaks, kui väikese energiakasutuse eest tasumine,“ tõdes Konist pöördumises pressile. Ta soovitas pigem pikemaks ajaks lahkudes elektri välja lülitada kilbist, sest nii saab olla kindel, et kõik tarbijad on tagant ära.