MUREMÕTTED VAEVAVAD: mida teha, kui oled sattunud makseraskustesse?

Eestlastele on justkui emapiimaga kaasa antud teadmine, et võlg on võõra oma. Keskmiselt on makseraskustega kodulaene Eesti Panga andmetel 1% pankade laenuportfellidest. Kuid saabuv sügistalvine periood toob kaasa olukorra, kus paljudel peredel tuleb üle vaadata oma kulutused, sest on oodata mullusest veelgi suuremaid arveid nii elektri kui ka muude kütteliikide eest.