LUGEJAKIRI | Naine kõhkleb, kas tegi õige otsuse: „Läksin hirmuga kaasa ja ostsin ka generaatori!“

Osa inimesi jooksis pärast peaministri kõnet küünlaid ostma. Meil on kõik see olemas – tikud ja küünlad, taskulambid ja patareiraadiod. Kuigi elame linna lähedal maal, on aeg-ajalt ikka elekter kogu päevaks ära läinud ja alati kõige valemal hetkel! Või millal siis see õige hetk on… Korra oli elekter ära isegi 2,5 päeva, see oli küll üle 10 aasta tagasi. Pimedal sügisõhtul küünlavalgel istuda on tore vaid paar esimest tundi. Vett ka pole, sest vesi tuleb kaevust pumbaga. Vetsus on vaja käia…