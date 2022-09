RIIULID ON TÜHJAD! Ikea külastaja ahastab: „Milline ajaraisk! Osta polnud midagi!“

Suure osturõõmuga Ikeasse saabunud külastaja kurdab, et tühjade tooteriiulite tõttu jäid tegemata mitmed kauaoodatud ostud. „Planeerisin oma poekülastuse tööpäevale pärast avamisnädalat, et vältida suuremaid rahvahulki. Mul olid ostunimekirjas mitmed asjad, mida olin ammu tahtnud Ikeast osta. See oli tõeline ajaraisk, sest osta polnud midagi!“ on ta pettunud. Müügisaalis olid puudu kontori hoiustamiskarbid, köögi hoiustamisnõud, väike valik oli alles voodipesusid ja ka igatsetud narivoodi jäi nägemata. Nimekirjast maandus ostukorvi vaid kummut.