Ebakindlus kinnisvaraturul: tehingud jäetakse viimasel minutil tegemata

Kardetav majanduslangus pole veel päriselt alanud ja see väljendub selgelt ka inimeste huvis kinnisvaratehingute vastu – nõudlus uue kinnisvara järele on Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul jätkuvalt kõrge. „Kuna inimesed kaaluvad otsuseid rohkem läbi ning kodulaen pole enam kõigile jõukohane, on pakkumiste arv viimasel ajal tõepoolest veidi suurenenud,“ ütles ta pressipöördumises.