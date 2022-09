KUS KASVAB SINU PENSION? Ekspert: vapustav miinus võib nii mõnegi panna pensionifondi vahetama

Selleks, et olla pensionipõlves paremal majanduslikul järjel tuleb mõelda juba varakult. Üheks võimaluseks on investeerida läbi II pensionisamba, kuid siingi on omad valikud mida tuleks teadlikult teha. Rahafoorumi investeerimisblogi autor Taavi Pertman tõdeb, et 85% inimeste pensionivaradest on paigutatud kallite tasudega ja olematu tulemusega aktiivselt juhitud fondidesse.