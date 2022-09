Statistikaamet avaldas uued palgaandmed

Eestis on palk endiselt delikaatne jututeema – oma palganumbrit ei taha paljud avaldada ja ka teiste palku enamasti ei teata. Kui keegi juhtubki palga kohta midagi küsima, tekib piinlik moment ja justkui hästi ei tahaks vastata. Paslik tundub rääkida palkadest kas üldistatult või siis, kui need on liiga madalad, nagu õpetajatel, kultuuritöötajatel või päästjatel.