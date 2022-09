ODAV ELEKTER VÕIB MAKSTA ELU! Kas on turvaline panna pesumasin öösel tööle?

Suurbritannias on läbi käinud idee pakkuda elektritarbimise hajutamiseks läbi ööpäeva erineva tariifiga elektrihindu, millest odavaim just öösel. Tuleohutuseksperdid on mures, et nii hakatakse just öise odava elektrihinna ajal kasutama energiakulukaid kodumasinaid nagu pesumasinad ja kuivatid, kirjutab briti väljaanne Money Mail. Ohukohta nähakse selles, et ise magama minnes võib elektriseadmest alanud tulekahju jääda inimesele õigel ajal märkamata. Samamoodi ei tasu ka kodust ära olles jätta seadmeid valveta tööle.