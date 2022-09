ELEKTRIVARGUS KÕIGI SILME ALL! Parkimismaja kasutajad vahutavad vihast: „Ma pole nõus kinni maksma kellegi auto laadimist!“

Kõik teavad, et elektrihind on kõrge. Seega pole imestada, kui elektritarbimisel hoitakse ka ühistutes pingsalt silma peal. Tähelepanelikud ühistuliikmed nägid, kuidas nende kinnises parkimismajas laadis keelust hoolimata mitu päeva tuttuus BMW elektriauto. Registrimärgi järgi uurides võis näha, et tegu oli alles hiljuti Eestis arvele võetud BMW 530E masinaga. Omanik aega ei raisanud: reedel, 19. augustil võeti masin arvele ning parkimismajas nähti seda esimest korda laadimas juba laupäeva öösel 20. augustil ning seejärel ka pühapäeval 21. augustil.